Kars’ta imam evi alev alev yandı

Kars'ta imam evi alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Yayınlama Tarihi: 01.02.2026 07:55
  • Kars Akyaka'da imam evi yangında kül oldu.
  • Yangın elektrikten çıktı ve itfaiye müdahalesiyle söndürüldü.
  • Can kaybı yok, tahkikat sürüyor.

Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Geçit köyünde imam evi, akşam saatlerinde çıkan yangında alevlere teslim oldu.

ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN YANGIN EVİ KÜLE ÇEVİRDİ

Elektrik kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın kısa sürede tüm evi sardı.

İmam ve köylülerin müdahale edemediği yangına, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle müdahale edildi.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin tamamen söndürdüğü yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

