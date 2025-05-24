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İHA

Kars merkez Başkaya köyünde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, evlerin çatılarını yerinden sökerek metrelerce uzağa savurdu.

UÇAN ÇATI PARÇALARI PANİĞE NEDEN OLDU, O ANLAR KAMERADA

Uçan çatı parçaları etrafa saçılırken, o anları cep telefonuyla kaydeden vatandaşların korku dolu anlar yaşadı.

Yaklaşık 4 dakika süren şiddetli rüzgardan dolayı çok sayıda evde zarar oluşurken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması teselli oldu.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, çatıdan kopan parçaların etrafa savrulması yer alıyor.