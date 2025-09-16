Kastamonu Kalesi, depreme karşı güçlendirildi

Kastamonu Kalesi çevresindeki kayaların düşerek tehlike oluşturmasını önlemek amacıyla çalışmalar tamamlandı. Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından kayaların etrafı çelik tellerle örüldü.

6 AYRI BÖLÜM ÇELİK BARİYERLE ÖRÜLDÜ

AFAD İl Müdürü Suat Tüfekci, gazetecilere yaptığı açıklamada, risk azaltıcı tedbirler kapsamında Kastamonu Kalesi ve Çevresi Kaya Islahı projesinin tamamlandığını belirtti. Tüfekci, kalenin çevresinde 6 ayrı bölümün çelik bariyerlerle örüldüğünü ifade ederek, çeşitli mühendislik yöntemleriyle kayaların sabitlendiğini söyledi.

CAN VE MAL GÜVENLİĞİ SAĞLANDI

Tüfekci, yapılan çalışmalar sayesinde bölgede afete maruz yapılar ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin garanti altına alındığını vurguladı. Çalışmanın 2024 yatırım programına alındığını ve 2025’te tamamlandığını aktaran Tüfekci, şöyle dedi:

“Artık vatandaşlarımız canları ve malları güvendedir.”

1943'TEKİ DEPREM HATIRLATILDI

Tüfekci, 1943 Tosya Depremi sonucunda kale etrafındaki kayaların evleri yıktığını ve can kayıplarına yol açtığını belirterek, yapılan çalışmanın maliyetinin 50 milyon 611 bin 596 lira olduğunu açıkladı. Çalışma ile 92 konut, 4 iş yeri ve 1 cami, kaya düşmelerine karşı güvenli hâle getirildi.

MAHALLE SAKİNLERİ MEMNUN

Hisarardı Mahallesi Muhtarı Cafer Zaifoğlu, projeden duydukları memnuniyeti ifade ederek şunları söyledi: