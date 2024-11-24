Kastamonu’da 526 köy yolu ulaşıma kapandı

İHA

Kastamonu’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar devam etti. Kar yağışı sürücülere gece boyunca zor anlar yaşattı.

İl genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle Merkez ilçesinde 140, Ağlı ilçesinde 7, Araç ilçesinde 85, Azdavay ilçesinde 38, Bozkurt ilçesinde 10, Daday ilçesinde 25, Devrekini ilçesinde 50, Doğanyurt ilçesinde 5, İhsangazi ilçesinde 17, İnebolu ilçesinde 16, Küre ilçesinde 30, Pınarbaşı ilçesinde 25, Seydiler ilçesinde 10, Şenpazar ilçesinde 10, Taşköprü ilçesinde 43, Tosya ilçesinde 15 olmak üzere toplam 526 köyün yolu ulaşıma kapandı.

16 KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının başladığı andan itibaren köy yollarında teyakkuza geçti. Ekipler tarafından köy yolları iş makineleri ile ulaşıma açılıyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalar neticesine 16 köyün yolu ulaşıma açıldı.