Kastamonu'da alev alev yanan ev küle döndü

İHA

Kastamonu'nun Araç ilçesinde edinilen bilgiye göre, Şerife Dörbölük'e ait 2 katlı evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

ALEVLER EVİ SARDI

Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. Yangını gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, alev alev yanan ev kullanılmaz hale geldi.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.