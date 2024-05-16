Kastamonu'da kereste fabrikasında korkutan yangın

İHA
Kastamonu'da Araç ilçesinde faaliyet gösteren bir kereste fabrikasında, ahşap malzemelerin alev alması neticesinde yangın çıktı.
Yangın söndürüldü
Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen Araç Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın daha da büyümeden söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken fabrikada maddi hasar meydana geldi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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