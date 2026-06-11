YouTube Premium Türkiye fiyatlarına dev zam: İşte yeni abonelik ücretleri

Popüler dijital platform YouTube, Türkiye'deki tüm ana Premium abonelik paketlerinde fiyat güncellemesine gitti.

Yeni tarife kapsamında bireysel, aile, öğrenci ve Premium Lite paketlerinin aylık ücretleri, belirgin şekilde yükseldi.

BİREYSEL VE AİLE PAKETLERİ YENİLENDİ

Zamdan önce aylık 79,99 TL olan bireysel YouTube Premium aboneliğinin yeni fiyatı 119,99 TL olarak belirlendi.

Aynı evde yaşayan kullanıcıların ortak erişim sağladığı aile paketi ücreti ise 159,99 TL'den 239,99 TL'ye çıktı.

ÖĞRENCİ VE LITE SEÇENEKLERİ DE ZAMLANDI

Öğrenci doğrulamasının ardından kullanılabilen indirimli abonelik seçeneği 52,99 TL'den 79,99 TL'ye yükseltildi.

Sadece reklamsız izleme odaklı daha sınırlı özellikler barındıran Premium Lite paketi de 49,99 TL'den 79,99 TL seviyesine ulaştı.

YENİ TARİFE NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK

Güncel fiyat listesi, platforma yeni kayıt olacak aboneler için hemen geçerli hale getirildi.

Mevcut aboneler ise bu fiyat artışını kendi ödeme dönemlerine göre hesaplarında görmeye başlayacaklar.