Kastamonu'da Kur'an kursunda verilen eğitim sayesinde kanseri yendi

İHA

Sağlık Bakanlığı'nın toplumu sağlıklı hayata teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirerek bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak ve ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin yükünü hafifletmek amacıyla 2017 yılında kurduğu Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) sayıları, Türkiye genelinde her geçen yıl artış gösteriyor.

Kastamonu'da bulunan Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde, obezite ve kanser taramalarının yanı sıra, kadın ve üreme sağlığı, çocuk gelişimi, ruh sağlığı, tütün ve madde bağımlılığıyla mücadele gibi birçok farklı alanda sağlık hizmetleri sunuluyor.

Merkezlerde yapılan tarama sayesinde meme kanseri ve birçok hastalık erken teşhis edilebiliyor.

ALDIĞI EĞİTİM SAYESİNDE KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Kastamonu İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Kur'an kursuna kursiyer olarak katılan Makbule Çolakoğlu, Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü'nden görevlendirilen sağlık ekiplerince kursta verilen eğitimde, meme kanserini kendi kendine tespit edebileceğini öğrendi. Makbule Çolakoğlu, evde yaptığı muayene sırasında bir kitle olduğunu tespit etti.

Vakit kaybetmeden KETEM'e giderek muayene olan Makbule Çolakoğlu'na meme kanseri teşhisi konuldu. Makbule Çolakoğlu, erken teşhis sayesinde kanseri yenerek sağlığına kavuştu.

"KUR'AN KURSUNDA VERİLEN DERS SONRASINDA KENDİMİ MUAYENE EDERKEN FARK ETTİM"

Daha önce meme kanseri ile ilgili bilgisinin olmadığını, kursta aldığı eğitim sayesinde her şeyi öğrendiğini belirten Makbule Çolakoğlu, “Kur'an öğrenirken İl Sağlık Müdürlüğü'nden arkadaşlar geldi. Orada meme kanserini tespit etmek için kendi kendimizi muayene etmeyi öğrettiler.

Takip ederken ufak bir sertlik buldum. Hemen KETEM'e gittim, muayene oldum. Mamografim çekildi. Beni Devlet Hastanesine gönderdiler. Patoloji sonuçları beklenmeden 'Bana kansersin' dediler. Ama başındaymışım. 16 kemoterapi yazmışlardı. Bir tanesi kaldı. Her çarşamba alıyorum. Kitlem Allah'a şükür eridi, hiç kalmadı.” dedi.