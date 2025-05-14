Kastamonu'da Mayıs ayının ortasında lapa lapa kar yağdı

İHA
Mayıs ayının ortasında kar sürprizi, Kastamonuluları sevindirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu için hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşeceği yönünde tahminde bulunmuştu.
YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLDU
Meteoroloji'nin tahminin ardından Kastamonu’da gece saatlerinde don olayı yaşandı.
Gün içerisinde de zaman zaman etkili olan sağanak yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.
KAYAK MERKEZİ BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI
Kastamonu’da Ilgaz Dağı, Yaralıgöz Dağı ile Küre Dağlarında kar yağışı etkisini gösterdi.
Kar yağışı nedeniyle Ilgaz Dağı Milli Parkında kayak merkezi de beyaz örtüyle kaplandı.
Mayıs ortasında lapa lapa yağan kar, görenleri ise şaşırttı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış