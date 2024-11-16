Kastamonu’da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

İHA

Kastamonu'da Hanönü ilçesi Gökbelen Köyü Sarnıç Mahallesi'nde, H.Ş. (63) idaresindeki 37 AAN 717 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı.

YAŞLI KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Cemile Şenal (83) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile N.Ş. (52) ve S.Ş. (55) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Hanönü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemenin ardından Cemile Şenal’ın cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.