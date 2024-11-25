Kayseri-Sivas kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

AA

Tüm yurtta kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor...

Son olarak, Kayseri-Sivas kara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün ulaşıma kapanmıştı.

ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI

Kayseri-Sivas kara yolunda çalışmaların tamamlanmasının ardından kontrollü olarak araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

Karayolları yetkilileri, sürücülere buzlanma ve tipi nedeniyle sıkıntı yaşamamaları için tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Olumsuz bir durum yaşanmaması için ekiplerin tuzlama ve yol temizleme çalışmaları da sürüyor.