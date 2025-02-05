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DHA

Geçen yıl eylül ayında Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Mustafa Şimşek Bulvarı'nda meydana gelen olayda, oğlu ile birlikte aracında seyreden Kayseri Barosu avukatlarından Emre Ayan (45), trafikte otomobil sürücüsü Esra U. (43) ile tartıştı.

Tartışmaya Esra U.'nun yanındaki arkadaşı Esra Ö. de dahil oldu. Sonrasında Esra U.'nun yakınları da olay yerine geldi.

AVUKAT VE OĞLUNA SALDIRDI

İddiaya göre polis ekiplerinin yanında Halil D., Levent Ö., Kamil U. ve Oğuzhan U., avukat Ayan ile oğluna saldırdı. Avukat Ayan da karşılık verdi.

Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

OLAY KAMERADA

Öte yandan Avukat Emre Ayan ile oğlunun saldırıya uğradığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; Avukat Ayan ile oğlunun polis arabasının önünde durduğu sırada şüpheliler tarafından iteklendiği, karşılıklı yumruklaşmaların yaşandığı görüldü.