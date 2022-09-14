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Kayseri'de hırsızlık yapan kişi, parmak izi kalmasın diye kapıyı sildi

Kayseri'de hırsızlık yapan kişi, parmak izi kalmasın diye kapıyı sildi

Kayseri'de yapılan operasyonda 11 kişi yakalanırken, bir şüphelinin hırsızlık yaptıktan sonra yakalanmamak için parmak izlerini sildiği anlar kameraya yansıdı.