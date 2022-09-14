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    Kayseri'de hırsızlık yapan kişi, parmak izi kalmasın diye kapıyı sildi

    Kayseri'de yapılan operasyonda 11 kişi yakalanırken, bir şüphelinin hırsızlık yaptıktan sonra yakalanmamak için parmak izlerini sildiği anlar kameraya yansıdı.
    • 14.09.2022 - 01:04
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    Kayseri'de hırsızlık yapan kişi, parmak izi kalmasın diye kapıyı sildi

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarının önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı.

    Yapılan çalışmalarda; ‘işyerinden ve kurumdan hırsızlık’, ‘bisiklet hırsızlığı’, ‘otodan hırsızlık’, ’evden ve açıktan hırsızlık’ ve ‘aranan şahıs’ suçlarından 12 hırsızlık olayına karışan 11 şüpheli yakalandı.

    İHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edilirken, 11 şahıstan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Önce çaldı sonra yakalanmamak için kapıyı sildi

    Öte yandan, bir şüphelinin hırsızlık yaptıktan sonra yakalanmamak için parmak izini sildiği anlarda güvenlik kamerasına yansıdı.

    Kayseri’de hırsızlık yaptı, parmak izi kalmasın diye kapıyı sildi VİDEO

    Kayseri de hırsızlık yapan kişi, parmak izi kalmasın diye kapıyı sildi #1

    Kayseri de hırsızlık yapan kişi, parmak izi kalmasın diye kapıyı sildi #2


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