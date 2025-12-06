Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

- Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Muhittin Böcek, 7. kez sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
- Böcek, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılmıştı.
- Daha önceki açıklamalarında birçok sağlık problemi yaşadığını belirten Böcek, 22 ilaç kullandığını ifade etmişti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında 5 Temmuz tarihinde gözaltına alınıp tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.
ŞİKAYETLERİ SEBEBİYLE HASTANEYE KALDIRILDI
Antalya'da tutuklu bulunduğu Döşemealtı L Tipi Cezaevi'nden şikayetleri sebebiyle bugün gece saatlerinde Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 63 yaşındaki Muhittin Böcek'in şikayetlerinin değerlendirildiği öğrenildi.
Muhittin Böcek sosyal medya hesabından daha önce yaptığı açıklamalarda şeker, kalp, tansiyon, prostat rahatsızlığı, böbrek değerlerinin yüksekliği, akciğer problemleri yaşadığını ve 22 ilaç kullandığını paylaşmıştı.