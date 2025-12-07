Kayseri'de tavuk pilav yiyen 30 işçi hastanelik oldu

- Kayseri'de Erciyes Çelik Halat Fabrikası'nda akşam yemeği sonrası 30 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
- İşçilerde bulantı ve kusma şikayetleri başladı, sağlık ekipleri 30 kişiyi farklı hastanelere sevk etti.
- İşçilerin genel sağlık durumu iyi olup olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize 19. Cadde'de bulunan Erciyes Çelik Halat Fabrikası'nda meydana gelen olayda, akşam yemeğinde tavuk pilav yiyen işçilerde bulantı ve kusma şikayetleri başladı.
FABRİKADA TOPLU ZEHİRLENME PANİĞİ: 30 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi.
Yapılan kontrollerde fabrikada bulunan 30 işçide zehirlenme şüphesi tespit edildi.
Sağlık ekipleri fabrikadaki ilk müdahalenin ardından ambulansla 30 işçiyi kentteki farklı hastanelere sevk etti.
Hastaneye sevk edilen 30 işçinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.