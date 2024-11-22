İHA

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yunus Timlerinden oluşan 15 ekip ile Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla kaçakçılara yönelik "huzur" operasyonu düzenlendi.

3 ŞAHIS HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 155 şahıs ve 110 araç sorgulanırken; 79 bin 300 adet makaron, 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet kaçak cep telefonu ve 47 adet çeşitli markalarda kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; S.A. (49), N.Y. (47) ve F.D. (46) yakalandı. Yakalanan 3 şahıs hakkında "kaçakçılık" suçundan işlem başlatıldı.