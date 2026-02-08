Kayseri'de kaza sonrası sürücü kaçtı: Yakını yerine geçmeye çalıştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi'nde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen otomobiller çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar oluşurken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerde yaralanan kimsenin olmadığını belirledi.

KAÇAN SÜRÜCÜNÜN YERİNE YAKINI GEÇMEYE ÇALIŞTI

Ekipler tarafından yapılan kamera incelemelerinde kazaya karışan otomobil sürücüsünün kaçtığı ve yerine yakınının geçmeye çalıştığı belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.