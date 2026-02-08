Sakarya'da asma tavan iş yeri sahibinin üzerine çöktü

- Sakarya'da bir tütüncü dükkanında asma tavan iş yeri sahibinin üzerine çöktü.
- Esnaf, düşen malzemelerden yara almadan kurtuldu.
- Olay anı güvenlik kamerasına kaydedildi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçe merkezindeki katlı pazar yerinde Osman D., sahibi olduğu tütüncü dükkanındaki malzemeleri toplarken iş yerinin asma tavanı bir anda çöktü.
Tavandan düşen malzemelerin altında kalan esnaf, şans eseri yaralanmadı.
YAŞANANLAR KAMERADA
Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.