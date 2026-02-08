Abone ol: Google News

Sakarya'da asma tavan iş yeri sahibinin üzerine çöktü

Sakarya'da katlı pazar yerinde bulunan tütüncü dükkanında asma tavanın iş yeri sahibinin üzerine çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 08.02.2026 04:00
  • Sakarya'da bir tütüncü dükkanında asma tavan iş yeri sahibinin üzerine çöktü.
  • Esnaf, düşen malzemelerden yara almadan kurtuldu.
  • Olay anı güvenlik kamerasına kaydedildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçe merkezindeki katlı pazar yerinde Osman D., sahibi olduğu tütüncü dükkanındaki malzemeleri toplarken iş yerinin asma tavanı bir anda çöktü.

Tavandan düşen malzemelerin altında kalan esnaf, şans eseri yaralanmadı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

