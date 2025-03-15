Kayseri'de kocası inşaatta düşünce yerine ustalığa başladı

DHA

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Hüseyin Oğuz, 2014 yılında çalıştığı inşaattan düşerek vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştu. Uzun süre iş yapamayan Oğuz'un yaşadığı bu zorlu dönemde, ailesi geçim sıkıntısı çekmeye başladı. Eşinin bu durumu göz önüne alarak, Alime Oğuz (41) çalışma kararı aldı ve inşaat işçiliğini öğrenmeye başladı. Alime Oğuz, zamanla usta seviyesine ulaşarak, temel atma, duvar örme, su tesisatı, ters tavan yapma, sıva, harç karma gibi birçok zorlu işi yapabilen bir inşaat ustası haline geldi.

"BANA DA ÖĞRET, BEN DE BU İŞİ YAPARIM DEDİM"

Alime Oğuz, şunları söyledi:

Eşimle birlikte 2014 yılından beri inşaat sektöründeyim. Eşim inşaattan düştükten sonra geçim sıkıntımız başladı. O dönemde ona, 'Bana da öğret, ben de bu işi yaparım' dedim. Başlangıçta 'acaba yapabilir miyim?' diye düşünsem de harç karma gibi basit işlerle başladım ve zamanla makine, sıva, laminant döşemek gibi işleri de öğrenip ilerledim. Eşim çalışamadığı için, yükü üstlenmek zorunda kaldım. Vücudu ağır yükleri kaldıramadığı için ben devreye girdim.

"KADINLAR HER İŞİ BAŞARABİLİR"

İnşaat işlerinin zorluklarına da değinen Alime Oğuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

İskele taşımak, harç karıştırmak, briket taşımak gibi işler kolay değil. Özellikle parke taşlarını döşemek çok zahmetli. İnşaat projelerinde anahtar teslimi çalışıyoruz. Temelden başlıyoruz, duvarları örüyoruz, boyama, fayans döşeme, su tesisatı, laminant yerleştirme, ters tavan yapma, ısı yalıtımı gibi her türlü işi üstleniyoruz. Ev işlerini de birlikte yapmamız sayesinde fazla yorulmuyoruz. Eşim 30 yıldır bu işi yapıyor ve gençlerimize öneriyorum; forklift, TIR, otobüs süren kadınlar var. Bu işin kazancı da gayet iyi. Kadınlar her işi başarabilir, tavsiye ederim.

"KADIN NE İŞ YAPIYOR BURADA DİYE SORUYORLARDI"

Alime Oğuz, inşaatta çalışan bir kadın olarak çevresinden çok şaşkın bakışlar aldığını da belirtti:

İnşaatta olduğumu görenler hep şaşırıyordu. 'Kadın ne iş yapıyor burada?' diye soruyorlardı. 'Eşin yanına bir adam bulamadı mı da seni getiriyor?' diyorlardı. Ama şimdi beni tavsiye etmeye başladılar. Çoğunlukla gurbetçilerle çalışıyoruz ve onlar evlerinin anahtarını veriyorlar. Geldiklerinde ise çok memnun oluyorlar. Kadınlarımızın başaramayacağı hiçbir şey yok. Ben bu işi yapabiliyorsam, tüm kadınlarımız da yapar.

KOCASI, EŞİNDEN MEMNUN

Hüseyin Oğuz da eşinin azmi hakkında şunları söyledi: