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İHA

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesi’nde bir barakada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Alevlerin büyümesi üzerine haber verilmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Meydana gelen yangında yaralanan olmazken, baraka da kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.