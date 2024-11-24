Kayseri'de mahsur kalan kampçılar muhtar tarafından kurtarıldı

İHA

Kayseri'nin Tomarza ilçesi Berçin Yaylasında kamp yapan ve yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 3 kampçı, durumu yetkililere bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kardan kapalı olan yolu açmak için çalışma başlatırken, haberi alan Aslantaş Mahalle Muhtarı Hamdi Davarcı da mahsur kalanlara ulaşmak için hareket etti.

KAMPÇILAR MUHTARA TEŞEKKÜR ETTİ

Traktörüyle yaklaşık 3 saat süren uğraşların ardından bölgeye ulaşan muhtar Davarcı, mahsur kalanları kurtararak güvenli bölgeye tahliye etti.

Kurtarılan kampçılar ise, muhtar Davarcı ile ekiplere teşekkürlerini iletti.