Kayseri'nin Özvatan ilçesinde, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" vesilesiyle anlamlı bir fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Alpaslan Bal Ormanı'nda yüzlerce fidan toprakla buluşturulurken, zirai dronelar aracılığıyla geniş alanlara tohumlar da ekildi.

Etkinliğe Kaymakam Mine Kurt, Belediye Başkanı Halit Demir, muhtarlar, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

"EKİM SÜRESİ KISALIYOR, ERİŞİMİ ZOR ALANLAR DA YEŞİLLENİYOR"

Özvatan Kaymakamlığı, sosyal medya üzerinden etkinlik hakkında şu ifadelere yer verdi:

Özvatan’ı geleceğe taşıyoruz; doğanın gücünü teknolojinin kanatlarıyla birleştirerek, ilçemizde bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Milli Ağaçlandırma Günü’nde zirai drone teknolojisi kullanarak geniş alanlara hızlı ve etkili bir şekilde tohum ekimi yapıyoruz. Bu çalışmayla erozyonu önleyip toprağımızı koruyor, doğamızı yeşile kavuşturuyoruz. Teknoloji sayesinde hem ekim süresini kısaltıyor hem de erişilmesi zor alanlarda başarıyı artırıyoruz. Gelecek nesillere yemyeşil bir miras bırakmak için doğaya sahip çıkıyoruz.