Kayseri'de otomobilin hava filtresinin altından uyuşturucu çıktı

İHA
Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde nakledileceği bilgisinin üzerine harekete geçti.
2 ŞÜPHELİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Operasyon düzenleyen ekipler, takip ettikleri aracı durdurdu. Araçta bulunan T.Ö. (24) ve E.P (44) gözaltına alınırken, narkotik köpeği Mia ile arama yapıldı.
Aramada aracın motor kısmında bulunan hava filtresinin altına zulalanmış 125.30 gram narkotik madde ele geçirildi.
"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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