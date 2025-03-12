Kaza riski yüksek noktalar güvenliğe kavuşuyor

AA & Ensonhaber

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yolların yalnızca ulaşım için kullanılan basit güzergahlar olmaktan öte, medeniyetlerin şekillenmesinde kritik bir rol oynadığını vurguladı. Ulaşım altyapısının modernleşmesiyle birlikte, yolların güvenli, konforlu ve kesintisiz bir seyahat imkanı sunmasının temel hedefleri arasında yer aldığını belirtti.

Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, yol kullanıcılarının güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak ve trafik kazalarını en aza indirmek için yoğun bir şekilde çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Bu kapsamda, trafik kazalarının yoğun yaşandığı riskli noktaların tek tek güvenli hale getirildiğini aktardı. Ülkenin ulaşım altyapısını daha güçlü, sürdürülebilir ve konforlu bir hale getirmek adına 2024 yılında da çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü kaydetti.

KAZALARIN ÖNLENMESİ İÇİN YOĞUN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Uraloğlu, trafik güvenliği alanında yapılan çalışmaların, özellikle kaza kara noktalarının belirlenmesi ve iyileştirilmesi yönünde büyük önem taşıdığını dile getirdi. Artan araç sayısı, hız kapasitelerindeki yükseliş ve teknolojik gelişmelerin trafik kazalarının sayısında artışa neden olduğunu belirten Uraloğlu, "Bu kazalar, ‘kaza kara noktası’ kavramını ortaya çıkarmış ve bu bölgelerde iyileştirme çalışmaları yapılmasını zorunlu hale getirmiştir." dedi.

Trafik kazalarının ulusal bir sorun haline geldiğine işaret eden Uraloğlu, sadece can kayıplarının ve yaralanmaların değil, aynı zamanda kazaların sebep olduğu ekonomik kayıpların da en aza indirilmesi gerektiğini söyledi. Bu doğrultuda, tehlikeli yol kesimlerinde fiziki düzenlemeler yapılarak kazaların önlenmesi ve risklerin minimize edilmesi için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Geçtiğimiz yıl trafik güvenliği çalışmalarına özel bir önem verdiklerini belirten Uraloğlu, "Trafik Güvenliği Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, geçtiğimiz yıl 29 kaza kara noktası ve yüksek kaza riski taşıyan kesimlerde iyileştirmeler yapıldı. 2003-2024 yılları arasında ise toplam 1.771 kaza kara noktası ve riskli yol kesimi güvenli hale getirildi." değerlendirmesinde bulundu.

SARSMA BANDI İLE SÜRÜCÜLER UYARILIYOR

Kazaları önleme kapsamında hayata geçirilen yeniliklerden biri olan "sarsma bandı" uygulamasına da değinen Uraloğlu, özellikle tek aracın yoldan çıkmasıyla meydana gelen kazaları azaltmak için dünyada yaygın kullanılan bu yöntemin Türkiye’de de uygulanmaya başlandığını belirtti.

Dikkatsizlik, yorgunluk veya uykusuzluk nedeniyle şerit ihlali yapan sürücüleri uyarmak amacıyla kullanılan sarsma bantlarının sesli ve titreşimli uyarı verdiğini belirten Uraloğlu, "2023 yılında toplam 513 kilometrelik sarsma bandı uygulaması gerçekleştirildi. 2024 yılında ise 1.600 kilometre otokorkuluk yapılması hedefleniyor." dedi.

Yol güvenliğini artırmak amacıyla otokorkuluk çalışmalarının da hızla devam ettiğini aktaran Uraloğlu, "2024 yılı itibarıyla devlet ve il yollarında toplam 2.269 kilometre otokorkuluk yapımı, bakımı ve onarımı tamamlandı. Yeni yapılan otokorkuluk imalatı ise yaklaşık 1.650 kilometreye ulaştı." ifadelerini kullandı.

Devlet ve il yollarında toplam 32.950 kilometre otokorkuluk bulunduğunu ve yıllık hasar nedeniyle bu miktarın yüzde 2’sinin yenilendiğini belirten Uraloğlu, motosiklet sürücülerinin güvenliği için de 143 bin 504 metre motosiklet koruyucu ray sisteminin aktif olarak kullanıldığını sözlerine ekledi.