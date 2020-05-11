TEM'de gerçekleşen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk yardım, yoldan geçen doktor tarafından yapıldı.

İstanbul TEM otoyolunda, motosikletiyle birlikte Ankara istikametine seyir halinde olan Mahmut Necati Karaaslan, kontrolünü kaybederek aynı istikamette seyir halinde olan kamyonetle çarpıştı.

BARİYERLERE SAVRULDU

Mahmut Necati Karaaslan, çarpışmanın şiddetiyle motosikletinden düşerek bariyerlere fırladı. Kaza yaşandığını gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yapan motosikletliye, yoldan geçen doktordan müdahale ViDEO

YOLDAN GEÇEN DOKTORDAN MÜDAHALE

O sırada otomobiliyle işine giden doktor İsmail Borucu, motosiklet sürücüsünün kanlar içinde yerde yattığını görünce otomobilini durdurarak yardıma koştu.

Yaralıya ilk müdahaleyi kendisi yapan Dr. İsmail Borucu, sağlık ekipleri gelene kadar yaralının başından bir an olsun ayrılmayarak moral verdi.

"ELİMDEN GELDİĞİNCE İLK MÜDAHALEYİ YAPTIM"

Elinden geldiğince müdahalede bulunduğunu belirten Dr. İsmail Borucu, "Kazayı gördükten sonra müdahale etmek için durdum. Daha yeni olmuştu kaza. Kazazede motosiklet sürücüsüydü. Dirsek ve başında yaralanmalar vardı. Elimden geldiğince ilk müdahaleyi yaptım ve 112 ekiplerini beklemeye başladım." ifadelerini kullandı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yaralı motosiklet sürücüsünü, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.