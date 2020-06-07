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    Kâğıthane'de yangın, 2 kişi dumandan etkilendi

    5 katlı bir binanın giriş katında yer alan işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangından dolayı çıkan duman binayı sarınca vatandaşlar kendini sokağa attı.
    • DHA
    • 07.06.2020 - 05:20
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    Kâğıthane'de yangın, 2 kişi dumandan etkilendi

     

    İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Çeliktepe Mahallesi Şairane Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binada yangın çıktı.

    Binanın alt katında bulunan bir işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangından dolayı kısa sürede bütün binayı duman kapladı.

    2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

    Dumanı fark eden vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken 2 kişi dumanlardan etkilendi.

    Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerine gelen ambulansa alınarak müdahale edildi.  İtfaiyenin çalışmaları sırasında toplanan kalabalık sosyal mesafe kuralına uymadan etmeden çalışmaları izledi.

    Polis ekipleri yangının çıktığı binanın etrafına şerit çekerek güvenlik tedbiri aldı. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

    Kâğıthane'de yangın, 2 kişi dumandan etkilendi -1

    Kâğıthane'de yangın, 2 kişi dumandan etkilendi -2

    Kâğıthane'de yangın, 2 kişi dumandan etkilendi -3

    Kâğıthane'de yangın, 2 kişi dumandan etkilendi -4

    Kâğıthane'de yangın, 2 kişi dumandan etkilendi -5

    Kâğıthane'de yangın, 2 kişi dumandan etkilendi -6

    Kâğıthane'de yangın, 2 kişi dumandan etkilendi -7

    Kâğıthane'de yangın, 2 kişi dumandan etkilendi -8

    Kâğıthane'de yangın, 2 kişi dumandan etkilendi -9

    Kâğıthane'de yangın, 2 kişi dumandan etkilendi -10

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