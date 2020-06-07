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Kâğıthane'de yangın, 2 kişi dumandan etkilendi

Kâğıthane'de yangın, 2 kişi dumandan etkilendi

5 katlı bir binanın giriş katında yer alan işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangından dolayı çıkan duman binayı sarınca vatandaşlar kendini sokağa attı.