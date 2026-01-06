Kıdem tazminatı 2026: Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu?

Kıdem tazminatına ilişkin güncel rakamlar, 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla yeniden şekillendi.

Yılda iki kez, 6 aylık dönemler halinde güncellenen kıdem tazminatı tavan ücreti, memur maaşlarına yapılan zam sonrasında bir kez daha değişti.

Daha önce asgari ücrete yapılan artışla birlikte kıdem tazminatı taban tutarı 33 bin 30 TL’ye yükselmişti.

Bu kez gözler, tavan ücrete çevrildi.

Peki, kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar oldu?

2026 KIDEM TAZMİNATI TAVAN ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz Temmuz–Aralık 2025 döneminde 53.924,76 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı, yeni yılın başıyla birlikte önemli ölçüde artırıldı.

Yapılan düzenleme kapsamında tavan tutara 10.035,4 TL zam yansıtıldı. Böylece Ocak–Temmuz 2026 döneminde geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı 63.960,16 TL olarak belirlendi.

KIDEM TAZMİNATI HANGİ DURUMLARDA ALINIR?

-İşçinin, İş Kanunu’nda belirtilen haklı nedenlere dayanarak iş sözleşmesini feshetmesi halinde kıdem tazminatı hakkı doğar.

-İşverenin, geçerli veya haklı bir neden olmaksızın iş akdini sona erdirmesi durumunda çalışan kıdem tazminatını alır.

-Yaş, prim günü ve sigortalılık süresi gibi emeklilik koşullarını sağlayan çalışanlar, işten ayrıldıklarında kıdem tazminatına hak kazanır.

-Erkek çalışanların askerlik hizmeti sebebiyle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı ödenir.

-Kadın çalışanlar, evlendikleri tarihten itibaren bir yıl içinde işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabilir.

-Çalışanın hayatını kaybetmesi halinde, kıdem tazminatı yasal mirasçılarına ödenir.