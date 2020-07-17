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    Kırgızistan'da tedavi gören 4 kişi Türkiye'ye getirildi

    Koronavirüse Kırgızistan'da yakalanan 4Türk vatandaşı Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla yurda iniş yaptı.
    • AA
    • 17.07.2020 - 08:23
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    Kırgızistan'da tedavi gören 4 kişi Türkiye'ye getirildi

    Kırgızistan'da koronavirüs nedeniyle tedavi gören Burhanettin Ç., İsmail Ş, Mehmet Yılmaz ile Ramazan Özdemir, ülkelerinde tedavi edilme talepleri üzerine nakil operasyonu başlatıldı.

    ÇEŞİTLİ HASTANELERE SEVK EDİLDİ

    Bu kapsamda, Kırgızistan'a gönderilen Sağlık Bakanlığına ait TC-CJB kuyruk numaralı ambulans uçağı, başkent Bişkek'ten aldığı Türk vatandaşlarıyla saat 22.15'te havalandı.

    Atatürk Havalimanı'na saat 07.00'de inen uçaktaki hastalar, ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.

    Kırgızistan'da tedavi gören 4 Türk Türkiye'ye getirildi VİDEO

    Kırgızistan'da tedavi gören 4 kişi Türkiye'ye getirildi #1

    Kırgızistan'da tedavi gören 4 kişi Türkiye'ye getirildi #2

    Kırgızistan'da tedavi gören 4 kişi Türkiye'ye getirildi #3

    Kırgızistan'da tedavi gören 4 kişi Türkiye'ye getirildi #4

     

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