Kırıkkale'de 3 firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Yayınlama Tarihi: 03.12.2025 04:13
  • Kırıkkale'de 3 firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı.
  • Hükümlüler dolandırıcılık ve yasadışı ekim suçlarından aranıyordu.
  • Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

ÜÇ ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI VE TUTUKLANDI

Edinilen bilgiye göre, "Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan A.K.K. (20), "2313 SKM yasadışı ekim" suçundan aranan İ.Y. (25) ve "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumu çalışanı olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan E.G. (65) jandarma ekiplerince yakalandı.

Adliyeye sevk edilen hükümlüler, haklarında bulunan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. 

