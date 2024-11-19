Kırıkkale'de alkollü sürücü kaza yaptı: Ehliyetine el konuldu

İHA

Kırıkkale-Konya karayolu üzerindeki Bahşılı Kavşağı'nda, N.A. (42) yönetimindeki 33 ELE 20 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

9 BİN 574 TL CEZA YEDİ

Kazada sürücü ve yolcular yara almazken, araç ise kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, sürücünün 1.6 promil alkollü olduğunu tespit ederek sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el koydu.

Sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 lira, araç muayenesiz olduğu için de 3 bin 135 lira olmak üzere toplam 9 bin 574 lira para cezası kesildi.

Hacizli olduğu belirlenen otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı.