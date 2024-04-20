Kırıkkale'de ambulans ile ticari taksi çarpıştı: 4 yaralı Kırıkkale'de ambulans ile ticari taksinin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

İHA

Kırıkkale'de akşam saatlerinde Kaletepe Mahallesi 1043. Sokak'ta, B.G. idaresindeki 71 T 2018 plakalı ticari taksi ile H.A.'nın kullandığı 71 ADH 583 plakalı ambulans ile çarpıştı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile ambulansta bulunan sağlık personeli P.D. ve Ü.A. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)