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Kırıkkale'de koronalı şoför direksiyon başında yakalandı

Kırıkkale'de koronalı şoför direksiyon başında yakalandı

Kırıkkale'de polis ekipleri, Ağrı istikametine yolcu taşıyan bir şoförün koronalı olduğu halde yolculuk yaptığını tespit etti. 4 bin 50 lira ceza yazılan vatandaş karantinaya alındı.