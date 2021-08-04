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    Kırıkkale'de koronalı şoför direksiyon başında yakalandı

    Kırıkkale'de polis ekipleri, Ağrı istikametine yolcu taşıyan bir şoförün koronalı olduğu halde yolculuk yaptığını tespit etti. 4 bin 50 lira ceza yazılan vatandaş karantinaya alındı.
    • İHA
    • 04.08.2021 - 04:04
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 04:17
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    Kırıkkale'de koronalı şoför direksiyon başında yakalandı

    Koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık ve güvenlik ekipleri mücadelelerine devam ediyor.

    Türkiye'nin birçok noktalarında bulunan trafik denetleme merkezlerinde polis ekipleri, sürücülere yönelik kontrollerde bulunuyor.

    Her yerde kontroller devam ederken Kırıkkale'de istenmeyen bir an yaşandı.

    Kırıkkale de koronalı şoför direksiyon başında yakalandı #1

    KOVİD OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

    Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhındaki 'kilit kavşak' Kırıkkale'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bölge trafik kontrol noktasında koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

    İstanbul'dan Ağrı istikametine yolcu taşıyan şoför Emin A., (40) 'HES kodu' kontrolünde 'riskli' grubunda yer aldığı tespit edildi.

    Kırıkkale de koronalı şoför direksiyon başında yakalandı #2

    İZOLASYONA ALINDI

    PCR testi pozitif olan yolcudan dolayı 'temaslı' duruma düşen Emin A., evde izolasyonda olması gerekirken direksiyon başında yakalandı.

    Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen filyasyon ekipleri, vatandaşların sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle şoför Emin A.'ya ve otobüs firmasına 4 bin 50’şer lira idari para cezası uyguladı.

    Buradaki işlemlerin ardından Emin A., karantinaya alındı.

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