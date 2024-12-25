Kırıkkale'de narkotik alan denetimi yapıldı

İHA

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik alan denetimi uygulaması kapsamında şehir genelinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

2 ARACA CEZAİ İŞLEM YAPILDI

Denetimlerde bin 123 şahsın GBT'si kontrol edildi ve 51 araç sorgulandı. Yapılan kontroller sonucunda aranan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca, kurallara uymadığı tespit edilen 2 araca cezai işlem uygulandı.

Yapılan açıklamada, vatandaşların huzuru ve güvenliği için bu tür uygulamaların kesintisiz olarak devam edeceği bildirildi.