Euro
10.1963
0.56%
Dolar
8.4099
0.49%
Altın
481.48
0.67%
Borsa
1.345
0%
Bitcoin
422.140
2.88%
EXEN Coin
23.37
9.87%
9ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 9 C

    Kırıkkale'de otobüsteki çift, HES sorgulamasında riskli grupta çıktı

    HES kodu sorgulamasında riskli grupta çıkan karı- koca karantinaya alındı, otobüs firmasının ise biletsiz yolcu taşıdığı tespit edildi.
    • DHA
    • 26.04.2021 - 05:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kırıkkale'de otobüsteki çift, HES sorgulamasında riskli grupta çıktı

    Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube ekipleri, kent girişinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

    Denetimlerde, sürücüler ile yolcuların HES kodları sorgulandı. İstanbul'dan Adıyaman'a giden 02 AG 120 plakalı yolcu otobüsünü durduran ekipler, yolculardan Ş.K. ve eşi H.K.'nın, temaslı oldukları gerekçesiyle riskli grupta yer aldıklarını belirledi.

    CENAZELERİ VARMIŞ

    Adıyaman'daki yakınlarının cenazesine gittikleri gerekçesiyle yolda oldukları öğrenilen karı- kocaya ekipler tarafından 4 bin 50'şer TL para cezası kesildi. Ş.K. ve eşi H.K., il salgın denetim ekipleri tarafından yurda götürülerek karantinaya alındı.

    BİLETSİZ YOLCU TAŞIDIĞI SAPTANDI

    Öte yandan, firmaya biletsiz yolcu taşıdığı gerekçesiyle 1181 TL ceza kesildi.

    Kırıkkale de otobüsteki çift, HES sorgulamasında riskli grupta çıktı #1

    Kırıkkale de otobüsteki çift, HES sorgulamasında riskli grupta çıktı #2

    Kırıkkale de otobüsteki çift, HES sorgulamasında riskli grupta çıktı #3

    Kırıkkale de otobüsteki çift, HES sorgulamasında riskli grupta çıktı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir