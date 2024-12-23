Kırşehir'de çiçek hastalığı paniği

DHA

Kırşehir'in Keman ilçesinde bir işletmede koyun-keçi çiçeği hastalığı görüldü.

Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından alınan kararda, ilçedeki 13 köyde hayvan satışı durduruldu.

Ayrıca Kaman İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Sevim de mesaj yayınladı.

"İDARİ VE FENNİ TEDBİRLER ALINMIŞTIR"

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

İlçemiz Çadırlıkörmehmet köyünde bulunan TR40-14076 numaralı işletmedeki küçükbaş hayvanlarda koyun-keçi çiçeği hastalığı çıkmış olup idari ve fenni tedbirler alınmıştır. Koruma ve gözetim bölgesi sınırları içerisine giren müdürlüğümüze bağlı Çadırlıkörmehmet, Çadrılıhacıbayram, Tepeköy, Yağmurlusarışağı, Çadrılıhacıyusuf, İrbişim, Meşeköy, Karahabalı, Savcılıbağbaşı, Demirli, Başköy, Ömerhacılı köyleri ve Kurancılı kasabasındaki küçükbaş hayvan hareketleri yasaklanmıştır.



