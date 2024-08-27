Kırşehir'de otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı Kırşehir'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçtuğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İHA

Kırşehir'in Kaman ilçesi Karakaya köyü mevki D-260 karayolu üzerinde Emre Ş. yönetimindeki 71 FD 880 plakalı otomobil, Ankara istikametinde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu.

MÜDAHALELERE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Otomobilde yolcu olarak bulunan 12. Hava Üssü Komutanlığında işçi olduğu öğrenilen Ali Bektaş, kaza sonrası kaldırıldığı Kaman Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Emre Ş. ise Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)