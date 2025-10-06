Kışa hazırlık: İşte soba ve şömine için en iyi yanan odunlar

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte ısınmak için hazırlıklar başladı.

Soba ve şömine kullananlar için doğru odun seçimi büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, odunun cinsi, kuruluk oranı ve yoğunluğunun ateş performansını doğrudan etkilediğini belirtiyor.

Hangi tür odunun hangi koşullarda daha verimli yanacağına da dikkat etmek gerekiyor.

SOBA VE ŞÖMİNE YAKARKEN DOĞRU ODUN SEÇİMİ

Nem oranı %20’nin altında olan odunlar, verimli, temiz ve düşük kirleticiyle yanarken, çok nemli odunlar kalori değerini düşürür ve bacada is birikimini hızlandırır.

Kayın ve meşe gibi sert ağaçlar, yüksek kalori değeri ve uzun yanma süreleriyle uzun şömine akşamları için ideal. Adin ve çam gibi yumuşak ağaçlar ise hızlı yanar ve daha çok aydınlatma için tercih edilir. Uzmanlar, sert ve yumuşak ağaçları akıllıca birleştirmenin hem yakıt hem de maliyet tasarrufu sağlayacağını söylüyor.

Önemli olan, sadece doğal ve havayla kurutulmuş ahşap kullanarak çevreyi ve bacayı korumak.

Özellikle tercih edilebilecek odun türleri:

-Kayın: Yüksek kalorifik değer, uzun kor, küçük kıvılcım uçuşu

-Huş ağacı: Güzel alev deseni, hoş kokuMeşe: Çok sert, yavaş yanar, sürekli yanma için ideal

-Ladin/çam: Yüksek derecede yanıcı, hızlı ısıtma için uygun