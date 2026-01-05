Kışın şifa kaynağı: Ocak ayında tüketilecek balıklar

Ocak ayıyla birlikte soğuk havaların etkisi artarken, sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemi de daha fazla hissediliyor.

Bu dönemde denizlerden çıkan balıklar, hem besin değeri hem de lezzet açısından yılın en verimli zamanını yaşıyor.

Uzmanlar, özellikle kış aylarında mevsiminde tüketilen balıkların bağışıklık sistemini desteklediğini ve vücudu soğuğa karşı koruduğunu söylüyor.

İşte ocak ayında tüketilecek balıklar:

Hamsi

-Ocak ayında en yağlı ve en lezzetli dönemini yaşar

-Omega-3 yağ asitleri açısından oldukça zengindir

-Kalp ve damar sağlığını destekler, bağışıklığı güçlendirir

-Fırın, tava ve buğulama yöntemleriyle pişirildiğinde besin değerini büyük ölçüde korur

Lüfer

-Protein oranı yüksek, tok tutucu bir balıktır

-B vitaminleri sayesinde yorgunluk hissinin azalmasına katkı sağlar

-Izgarada pişirildiğinde hafif ve doyurucu bir öğün sunar

-Ocak ayında lezzetiyle sofraların başrolünde yer alır

Uskumru

-Yağlı yapısıyla beyin sağlığı ve hafızayı destekler

-D vitamini içeriği sayesinde kemik sağlığına katkı sağlar

-Soğuk kış günlerinde vücudun enerji ihtiyacını karşılar

-Buharda veya fırında pişirilerek sağlıklı şekilde tüketilebilir

Mezgit ve Tekir

-Hafif ve sindirimi kolay balıklar arasında yer alır

-Mideyi yormadan besleyici bir öğün sağlar

-Çocuklar ve balık tadına alışkın olmayanlar için idealdir

-Ocak ayında taze ve bol bulunur