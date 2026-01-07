KYK zamlı ödemeler ne zaman yatacak? 2026 Burs ve Kredi ödeme takvimi KYK burs ve kredi alan milyonlarca öğrencinin gözü zamlı ödemelerin hesaplara yatacağı tarihe çevrildi. Peki, KYK zamlı burs ve kredi ne zaman yatacak? ve Zamlı ödemeler hangi aydan itibaren geçerli olacak?

Göster Hızlı Özet 2026 yılında KYK burs ve kredi ödemeleri yüzde 33 artırıldı.

Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sırasıyla 4 bin TL, 8 bin TL ve 12 bin TL ödeme yapılacak.

Zamlı ödemeler 6-10 Ocak tarihleri arasında kademeli olarak hesaplara yatırılacak. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. KYK burs ve kredi alan öğrenciler için 2026 yılına ilişkin yeni ödeme tutarları netleşti. Kabine Toplantısı’nda alınan kararla Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) burs ve öğrenim kredileri yüzde 33 oranında artırıldı. Yapılan düzenlemeyle birlikte 2026 yılı itibarıyla; lisans öğrencilerine 4 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin TL, doktora öğrencilerine ise 12 bin TL burs ve kredi ödemesi yapılacak. Zam kararının açıklanmasının ardından gözler, zamlı KYK burs ve kredi ödemelerinin hangi tarihte hesaplara yatırılacağına çevrildi. KYK ZAMLI BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? Zamlı burs ve kredi ödemeleri 6 Ocak’tan itibaren öğrencilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacak. Ödemeler, 6–10 Ocak tarihleri arasında, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli şekilde yapılıyor. Zamlı tutarlar, belirtilen tarihlerden itibaren Ziraat Bankası hesapları üzerinden kullanılabilecek. İç Haber Haberleri İŞKUR Gençlik Programı 2026: Aylık 19 bin TL desteği kimler alabilecek? İşte şartları…

Adana Valisi Mustafa Yavuz kimdir, nereli? Adana'nın yeni valisi...

Diyarbakır'da kolonu çatlayan bina boşaltıldı