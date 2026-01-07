Adana Valisi Mustafa Yavuz kimdir, nereli? Adana'nın yeni valisi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 yılının ilk "Valiler Kararnamesi" ile pek çok ilin valisi değişirken, 7 ilin valisi merkeze çekildi.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz'un Adana'ya atanması da listede duyuruldu.

Yeni Adana Valisi Mustafa Yavuz hakkındaki bilgiler, atama haberinin ardından en çok arananlar listesine girdi.

Peki; Adana Valisi Mustafa Yavuz kimdir, kaç yaşında, nereli? Biyografisi haberimizde...

ADANA VALİSİ MUSTAFA YAVUZ KİMDİR

Mustafa YAVUZ, 1973 yılında Elazığ'da doğdu. İlk ve ortaöğretimini Elazığ'da tamamladıktan sonra kazandığı İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Mülki idare amirliği mesleğine, 1999 yılında Malatya Kaymakam Adayı olarak başladı. Adaylık dönemi içerisinde çeşitli ilçelerde kaymakam vekili olarak görev yaptı.

Kaymakam adaylığı süresi içerisinde, 9 ay süreyle İngiltere'de dil eğitimi alarak, kamu yönetimi alanında inceleme ve araştırmalarda bulundu.

2001 yılında Millî Güvenlik Akademisi tarafından düzenlenen Kamu Diplomasisi Kursu'nu tamamladı.

2002 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalında, tezli yüksek lisansını tamamladı.

2004 yılında Gürpınar Kaymakamı olarak görev yapmakta iken, 2003 yılında yapmış olduğu başarılı çalışmalar nedeniyle Türk İdareciler Derneği tarafından "Yılın Kaymakamı" seçilerek ödüle layık görüldü.

Çeşitli il ve ilçelerde kaymakamlık, vali yardımcılığı ve genel sekreterlik görevlerinin yanı sıra bakanlık merkez teşkilatında görev yaptı.

İdarecilik görevini yürütmekteyken aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi.

Yapmış olduğu başarılı çalışmalar nedeniyle birçok ödüle layık görüldü.

Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde çok sayıda projenin hazırlanması ve yürütülmesinde bizzat görev aldı.

Seyhan Kaymakamı olarak görev yapmaktayken, 10 Ağustos 2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Karabük Valiliğine atandı.

İngilizce bilen Mustafa YAVUZ, evli ve iki çocuk babasıdır.