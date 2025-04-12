Kızılay, Samsun'da kar yağışı nedeniyle mahsur kalanlara yardım etti

İHA

Samsun’un Kavak ilçesinin Toptepe mevkiinde etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımda büyük aksamalara yol açtı. Kar nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar ve bölgedeki görevli ekipler için Türk Kızılay Samsun Afet Müdahale Merkezi hızla devreye girdi.

"VATANDAŞLARIMIZ İÇİN HAZIR BEKLEDİK"

Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Onur Çoban, kar yağışının etkisini artırdığı dakikalarda Toptepe mevkisinde yaşanan ulaşım sorunları hakkında bilgi aldıklarını belirtti:

Kızılay olarak afet ve acil durumlarda her zaman sahadayız. Vatandaşlarımız ve görevdeki personelimize yardımcı olmak, ihtiyaç duydukları anda destek sağlamak bizim için bir sorumluluk. Türk Kızılay Samsun Afet Müdahale Merkezimiz, yolda mahsur kalan vatandaşlarımıza ve bölgede görev yapan ekiplere ikramda bulunarak çalışmalarına katkı sağladı. Kar yağışının etkili olduğu tüm bölgelerde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için hazır bekledik.

YARDIMLAR, VATANDAŞLARA MORAL VERDİ

Çoban, Kızılay’ın yardımlarını alan vatandaşların, moral bulduklarını ve Kızılay’ın her koşulda yanlarında olduğunu bir kez daha hissettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı: