Kış aylarında Sibirya soğuklarının etkili olduğu Sivas’ta, bahar aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları arttı.

Kış mevsiminde özellikle geceleri hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte sıcaklıkların artmasıyla birlikte bölgede eriyen kar suları, Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın su debisinin yükselmesine neden oldu.

Sıcak yaz aylarında kuruma noktasına gelen Kızılırmak, eriyen kar suları ile birlikte yeniden coştu.

"BEREKETLİ BİR YIL GEÇİRİRİZ"

Tülin Aslan, karların erimesine bağlı olarak su seviyesinin yükseldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Bu sene çok güzel kar yağdı. Karların erimesine bağlı olarak su seviyesi arttı. Çok güzel oldu ve inşallah bu sene su sıkıntısı yaşamayız. Burası çok güzel gözüküyor ve ben de her gün yürüyüş yapıyorum.



Güzel şeyler görünce mutlu oluyorum. İnşallah bol bol yağış alırız ve bol bereketli bir yıl geçiririz. Geçen yürürken çok güzel balıklar gördüm, ırmağa doğru sanki göç ediyorlardı. Su samurlarını ve kuşları görüyorum. Bazen burada ördekler oluyor ve bunlar hakikaten çok güzel şeyler hissettiriyor.