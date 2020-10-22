Kızıltepe Uluçayır Fosil Alanı koruma altında

Bayburt'ta milyonlarca yıllık fosillerin bulunduğu Kızıltepe Uluçayır Fosil 3 Doğal Sit Alanı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi.

Bayburt'un merkez ilçesi sınırlarında yer alan ve milyonlarca yıllık fosillerin bulunduğu Kızıltepe Uluçayır Fosil-2 doğal sit alanı, korunması gereken hassas alan oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ONAYLADI

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, Kızıltepe Uluçayır Fosil 3 Doğal Sit Alanı'nın, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.