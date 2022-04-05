Kocaeli Gebze'de işçi servisi ile tır çarpıştı

Kocaeli Gebze'de işçi servisi ile tır çarpıştı

Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM) C kapısı karşısında gerçekleşen kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM) C kapısı karşısında işçi servisi ile tır çarpıştı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. 112 ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

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