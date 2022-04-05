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    Kocaeli Gebze'de işçi servisi ile tır çarpıştı

    Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM) C kapısı karşısında gerçekleşen kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
    • DHA
    • 05.04.2022 - 17:16
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 17:19
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    Kocaeli Gebze'de işçi servisi ile tır çarpıştı

    Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM) C kapısı karşısında işçi servisi ile tır çarpıştı.

    ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

    Meydana gelen kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. 112 ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

    AYRINTILAR GELİYOR..


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