Kocaeli Gebze'de işçi servisi ile tır çarpıştı
Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM) C kapısı karşısında gerçekleşen kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
- DHA
- 05.04.2022 - 17:16
- Güncelleme : 05.04.2022 - 17:19
Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM) C kapısı karşısında işçi servisi ile tır çarpıştı.
ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI
Meydana gelen kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. 112 ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
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