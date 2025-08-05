Kocaeli Kandıra'da denize girmek yasaklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor..

Sıcaklıklar yüksek seviyelerde devam ederken, yağışla birlikte beklenen şiddetli rüzgar, bazı illerde deniz koşullarını da olumsuz etkileyecek.

Bu illerden biri de Kocaeli oldu.

3 GÜN DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Kandıra ilçesinde olumsuz hava-deniz şartları sebebiyle çarşamba, perşembe ve cuma günü tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Kandıra Kaymakamlığı yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava deniz şartları sebebiyle çarşamba, perşembe ve cuma günleri Kandıra ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur" denildi.