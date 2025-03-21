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DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve terör soruşturması gündemdeki yerini koruyor..

Soruşturma kapsamında İstanbul Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ise protesto ediliyor.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Umuttepe Kampüsü A kapısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto etmek için akşam saatlerinde toplanan öğrencilerin de bulunduğu yaklaşık 100 kişi, önce İzmit Kent Meydanı’na yürümek istedi.

ARBEDE ÇIKTI

Yapılan görüşmelerde yürüyüşe izin verilmeyince grup, yaklaşık 400 metre mesafedeki üniversitenin B Kapısına yürümeye çalıştı. Polis, yapılacak olan yürüyüşe izin vermedi. Barikatı aşmaya çalışan gruba polis müdahale etti.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çıkan arbedede 2 kişi hafif şekilde yaralanırken 6 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

Yapılan görüşmeler sonrası grup, üniversitenin B kapısına sloganlarla yürüyüp ardından dağıldı. Gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.