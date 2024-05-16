Kocaeli’de 14'üncü yüzyıla ait Kur’an-ı Kerim ele geçirildi
DHA

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Mayıs'ta Gebze ilçesinde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 14'üncü yüzyıla ait olduğu değerlendirilen deri kapaklı el yazması Kur’an-ı Kerim, el yazması İslami eser ve ahşap kitapların muhafaza edildiği el oyması sanduka ele geçirildi.

Soruşturma başlatıldı

Şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)