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Kocaeli'de 2 arkadaşının ölümüne neden olan alkollü sürücünün cezası belli oldu

Kocaeli'de 2 arkadaşının ölümüne neden olan alkollü sürücünün cezası belli oldu İzmit ilçesinde TEM Otoyolu’nda alkollü olarak kullandığı otomobille bir tıra arkadan çarparak, otomobildeki 2 arkadaşının ölümüne neden olan Orkun Uslu (32), tutuklu yargılandığı davada, ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.