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    Kocaeli'de 3 ilçe, böcek istilasına uğradı

    Kocaeli'nin Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerini minik dantel böcekleri istila etti.
    • İHA
    • 07.09.2020 - 23:28
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    Kocaeli'de 3 ilçe, böcek istilasına uğradı

    Bitki zararlısı olarak bilinen minik dantel böceklerinin birçok evde cam kenarlarına geldiğini gören vatandaşlar kendi imkanları ile ilaçlama yaparak önlem almaya çalıştı.

    BEDELİYELERDEN YARDIM İSTENDİ

    Böceklerle baş edemeyen vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirerek yardım talep etti. Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler 20 vektörle mücadele ekibini böcek istilası yaşanan ilçelere yönlendirdi. Ekipler mahallelerde ilaçlama çalışması yapmaya başladı.

    Kocaeli de 3 ilçe, böcek istilasına uğradı #1

    "20 VEKTÖRLE MÜCADELE EDİLİYOR"

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "7-8-9 Eylül tarihlerinde Gebze, Darıca, Çayırova ilçelerimizde bitki zararlısı olan minik dantel böceğinin yaşattığı rahatsızlığın önüne geçmek için 20 vektörle mücadele ekibimizle uygulama yapıyoruz" ifadelerine yer verildi.

    Kocaeli de 3 ilçe, böcek istilasına uğradı #2

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