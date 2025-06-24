Kocaeli'de alkollü sürücü tramvay yoluna daldı: 2 yaralı

Kocaeli'de gece saat 00.00 sıralarında Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yapılan kontrollerde 105 promil alkollü olduğu tespit edilen M.K. idaresindeki 41 AYL 510 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi tramvay yoluna daldı.
2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Direğe çarpan otomobildeki sürücü M.K. ile yolcu D.N.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.